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الشيخ جلال الدين الصغير متساءلا لماذا صمت القبور تجاه جريمة الامريكان بحق حماة الوطن من الحشديين؟ عن أي وطن كانوا يتحدثون؟
وكالة انباء براثا
65
2021-07-06
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