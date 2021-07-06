الخطوط الجوية تخفض أسعار التذاكر وتستعد للعودة الى أوروبا

أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، الثلاثاء، عن استعدادها لاستئناف التحليق فوق الاجواء الاوروبية خلال المدة المقبلة، فيما أكدت أنها ستتسلم نهاية العام الجاري طائرتين نوع بوينك من اصل خمس تم التعاقد عليها خلال السنوات الماضية، مع التوجّه لتخفيض اسعار التذاكر.

وقال المتحدث باسم الشركة حسين جليل في بيان، ان “عمليات التباحث والمفاوضات مستمرة مع منظمة صفا المسؤولة عن كتابة التقارير الايجابية فيما يتعلق بشروط السلامة الجوية ورفعها الى منظمة السلامة الجوية الاوروبية”،

مشيرا الى ان “الخطوط الجوية العراقية من خلال لجان فنية تعمل على تطبيق وتنفيذ المتطلبات والمعايير الدولية بغية رفعها من القائمة السوداء التي تتضمن منع دخول الأجواء الأوروبية”.

واضاف جليل، انه “من المؤمل ان يتم رفع الحظر خلال الاشهر المقبلة، لا سيما ان الشركة تمتلك أسطولاً يتكون من 31 طائرة معظمها طائرات حديثة، وسيتم خلال شهري تشرين الثاني وكانون الاول المقبلين وصول طائرتين من اصل خمس طائرات ضمن عقد مع شركة (بوينغ) ابرم خلال السنوات الماضية بهدف تعزيز أسطول الطائر الاخضر”.

وبين المتحدث باسم الخطوط الجوية ان “الشركة بطور الاتفاق على تسيير رحلات جوية من مطار بغداد الدولي باتجاه العاصمة الهولندية امستردام، وافتتاح خط جديد باتجاه مدينة منسك في دولة بلاروسيا”، موضحا أنها “اعتمدت خطة لتخفيض اسعار السفر على متن طائراتها وعلى ثماني مراحل للأسعار تبدا من الاقل صعودا الى الاعلى سعرا”.