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انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية


انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، 147100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وكانت بورصة الكفاح المركزية قد سجلت خلال افتتاحها صباح أمس الاثنين، 147200 ديناراً مقابل كل 100 دولار.

يشار إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 146500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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