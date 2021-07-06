قوى اللادولة .... سرايا السلام في الديوانية تقوم بالاعتداء على صاحب كراج وتحاول خطفه لأنه رفض تسليمه لهم كراج متعدد الطوابق وتحويله إلى الهيئة الإقتصادية لسرايا السلام

نشر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيها صاحب كراج لوقوف السيارات وهو يتعرض للتهديد من قبل سرايا السلام وبحسب الفيديو فان صاحب الكراج حاول ان يشرح للجنة الاقتصادية للتيار الصدري ان هذا الكراج حصل على كافة الموافقات الرسمية من قبل دائرة البلدية ولكن احد مسؤولي السرايا قام بتهديده واطلق بعض العبارات غير اللائقة وقال ان وضع اليد على الكراج بامر من مقتدى الصدر

وحاولت مجموعة من عناصر السرايا خطف صاحب الكراج الا انه لم يرضخ لهم وقاومهم