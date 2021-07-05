اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، القبض على عجلة تحمل منتجات ممنوعة من الاستيراد على طريق سامراء – الانبار.

المديرية قالت في بيان انه "بالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة واستخبارات الفوج الرابع لواء المشاة ٣٩ من القبض على شاحنة محملة بالفواكه والدجاج المستورد في سيطرة الشهيد الرائد اوس على طريق سامراء – الانبار".

واضاف البيان، ان "هذه المواد ممنوعة من الاستيراد بموجب تعليمات وزارة الزراعة لتوفر المنتج المحلي منها وقد تم تسليمها الى الجهات المختصة لاتلافها".