حريق يلتهم عددا من العجلات في مرآب مستشفى الكاظمية

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، اخماد حريق اندلع داخل مرآب للعجلات في مستشفى الكاظمية التعليمي بالعاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق اندلع داخل مرآب للعجلات في مستشفى الكاظمية التعليمي ب‍بغداد".

واضافت، ان "الفرق تمكنت من انقاذ ٧٥ عجلة مختلفة فيما احترقت ٦ عجلات أخرى جراء هذا الحادث".

يذكر ان سبب الحادث كان نتيجة احتراق حشائش متيبسة قريبة من العجلات المتوقفه في المرآب .