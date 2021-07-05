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التربية تكشف عن مداولات بشأن الدخول الشامل


اكدت وزارة التربية، اليوم الاثنين، وجود مناقشات ومداولات بشأن الدخول الشامل، فيما لفتت الى تغيير ثان لمواعيد امتحانات الصفوف المنتهية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التربية حيدر فاروق في حديث للوكالة الرسمية إن "موعد تأجيل امتحانات السادس الاعدادي الى 21 من آب الحالي هو موعد مبدئي ربما يتغير التاريخ او يؤجل مرة ثانية"، مبينا ان "لدى وزارة التربية قوانين في اجراء الاختبارات تتضمن اجراء الامتحانات لمراحل الابتدائية وبعدها المتوسطة ومن ثم الاعدادية".

واضاف ان "تأجيل الامتحانات للمرحلة المتوسطة لمدة اسبوعين والسادس الاعدادي جاء نتيجة انقطاع الطاقة الكهربائية وارتفاع درجات الحرارة وتأثيرهما بشكل كبير على نفسية الطالب"، لافتا ان"هناك مناشدات عديدة وصلت للوزارة في تأجيل الامتحانات لعدم قدرة الطلبة على اكمال المنهج الدراسي في الوقت المحدد، حيث قررت منح 24 او25 يوماً للطلبة لاكمال المنهج الدراسي المقرر".

وبخصوص الدخول الشامل، اوضح فاروق ان "الخيارات مطروحة اذا ماكانت هناك مناقشات ومداولات في شأن الدخول الشامل للامتحانات العامة"، مشيرا الى ان "الوزارة تنظر بهذه الطلبات لكن ليس بشرط الموافقة على الدخول الشامل لان كل مناشدة او طلب يجب ان يوظف وتتم الموافقة عليه، وبالتالي هناك قوانين وقرارات تصدر من وزارة التربية حول الدخول الشامل، بالاضافة الى ان مؤهلات واهداف العملية التربوية تختلف عن اهداف المؤسسات الاخرى تماما والعملية التربوية والعملية التعليمية هي التي تؤهل وتصنع مستقبلا للطلبة".

واكد ان "الاختبار هو المعيار الاساسي للطالب ليتمكن من معرفة مدى قدرته وتقبله واستجابته لهذه المعلومات سواء من التعليم الحضوري او التعليم الالكتروني".

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