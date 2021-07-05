الكاظمي يقيل مستشاره كاظم السهلاني من منصب رئاسة اللجنة التنسيقية العليا بين المحافظات ويكلف عقيل الخزعلي بدلاً عنه

افاد مصدر مطلع ان رئيس الوزراء مصطفى عبد اللطيف مشتت اقال مستشاره كاظم السهلاني من منصب رئاسة اللجنة التنسيقية العليا بين المحافظات

واوضح المصدر ان مشتت عين الوكيل الاسبق لوزارة الداخلية عقيل الخزعلي بديلا عن السهلاني مشيرا الى ان العلاقة بين مشتت والسهلاني قد توترت مؤخرا على خلفية تقاعس السهلاني في اداء واجبه بافضل صورة

يذكر ان كاظم السهلاني ورائد جوحي واحمد الملا طلال كانوا من المحركين لفتنة تشرين بعد ان جندتهم السفارة الامريكية لصالحها من اجل بث الفوضى والحرق والسلب لضرب حكومة السيد عادل عبد المهدي

مع القنصل الامريكي في البصرة

نام ساعة في ساحة التظاهرات بعدها اصبح مستشار مصطفى عبد اللطيف مشتت