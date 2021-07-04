درجات حرارة مرتفعة بدءا من الثلاثاء.. طقس الايام الاربعة المقبلة

أعلنت هيأة الانواء الجوية، اليوم الاحد، حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعا في درجات بدءا من الثلاثاء

وذكرت الهيأة في بيان ، إن "طقس اليوم الاحد، صحو ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم العراق".

وأضافت، أن "طقس يوم غد الاثنين سيكون صحوا، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في عموم المحافظات".

واشارت الهيأة الى، أن "طقس الثلاثاء والاربعاء والخميس المقبل سيكون صحوا، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في اغلب مناطق البلاد".