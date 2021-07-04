وقف هدر أكثر من ملياري دينارٍ وضبط ١٧ معاملةً مزورةً في تقاعد الأنبار

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاحد، وقف هدر بأكثر من ملياري دينارٍ وضبط ١٧ معاملةً مزورةً في تقاعد الأنبار.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان كشفت فيه عن تفاصيل عمليَّة الضبط الأخيرة التي نَفَّذتها ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار بموجب مذكرةٍ قضائيَّةٍ، مبينةً "تلقي المكتب معلوماتٍ تفيد بإقدام مدير تقاعد الفلوجة بتحرير معاملاتٍ تقاعديَّةٍ بصورةٍ مخالفةٍ للأنظمة والتعليمات، وبعد استحصال الأمر القضائي، تمَّ التحَرُّك للتقصي والتحري عن مدى صحة المعلومات الواردة للمكتب، إذ تمكَّن فريق من محققي المكتب من ضبط (١٧) معاملةً تقاعديَّةً ثبت من خلال مخاطبة الجهات ذات العلاقة أن أوليَّاتها مزورة".

وأضافت الدائرة، أن "المعاملات الـ(١٧) التي ضبطتها ملاكات المكتب بموجب المذكرة القضائيَّة تمَّ إيقاف صرف مبالغها التي تُقَدَّرُ بــ( ٢،٠٧٢،٦٤٠،٠٠٠) ملياري دينار، إذ أثبتت عمليَّات مخاطبة الجهات ذات العلاقة بتلك المعاملات تزويرها، حيث تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمبرزات المضبوطة في العمليَّة، وعرضه على قاضي التحقيق المختصِّ".

واشارت الى، ان "العملية تأتي ضمن سلسلة عمليَّات نفذتها ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار في فروع دائرة تقاعد المحافظة أسفرت عن منع هدر مبالغ كبيرةٍ جداً ناهزت عشرات المليارات، وضبط عشرات المعاملات المزورة وغير القانونيَّـة، كان من بينها معاملة لأحد الإرهابيين المنتمين لداعش الإرهابي".