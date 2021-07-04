شرطة نينوى تلقي القبض على شخصين يتاجران بالمخدرات

اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الاحد، القاء القبض على شخصين بتهمة المتاجرة وتعاطي المخدرات.

وذكرت الوكالة في بيان ان "مديرية شرطة نينوى وبعد ورود معلومات مؤكدة ومن خلال تكثيف الجهود في تفتيش العجلات والاشخاص المشتبه بهم تمكنت من القاء القبض على شخصين بتهمة بيع وترويج وتعاطي الحبوب والمواد المخدرة".

واضافت انه "تم العثور بحوزتهم على مواد مخدرة، حيث تم ضبط بداخل عجلة المتهم الاول خمسة ونصف غرام من مادة الكرستال المخدرة مع عدة تستخدم للتعاطي مخفية داخل مقعد العجلة، كما تم ضبط حبوب مخدرة نوع ( Balthane ) مخفية تحت ارضية العجلة داخل عجلة المتهم الثاني".

ولفتت الى "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتوقيفهم وفق المادة ٢٨ من قانون المخدرات".