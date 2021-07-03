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ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار في تعاملات مساء السبت


ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، خلال تعاملات مساء اليوم السبت 3 يوليو 2021، في البورصة الرئيسية والأسواق.

وسجل متوسط سعر الدولار، في مكاتب الصرافة والأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، نحو 1467.50 دينار للشراء، و1477.50 دينار للبيع.

ويختلف متوسط سعر الدولار في العراق، حسب متوسط سعر بيعه في بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، ويختلف متوسط أسعار الدولار في محافظات ديالى، والموصل، وصلاح الدين، والبصرة بهامش يتراوح بين 10 دنانير و20 دينارا صعودا، أو هبوطا

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 دينارا.

أما سعر بيع الدولار للمصارف فقد حدد بنحو 1460 دينارا لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بنحو 1470 دينارا لكل دولار.

أسعار الدولار في العراق

وسجل متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي مساء اليوم السبت، في بورصة الكفاح ببغداد نحو 1471.50 دينار، وهو نفس متوسط السعر المسجل في بورصة محافظة الحارثية.

وفي بورصة محافظة أربيل سجل سعر الدولار نحو 1473.75 دينار، وفي بورصة البصرة سجل نحو 1472 دينارا.

أما في بورصة محافظة الموصل فسجل سعر الدولار في تعاملات مساء اليوم السبت نحو 1474.50 دينار، وفي بورصة محافظة كركوك سجل الدولار نحو 1475.50 دينار.

وسجل سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في بورصة محافظة السليمانية نحو 1475 دينارا.

أسعار اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو، مقابل الدينار العراقي اليوم الجمعة، نحو 1720.63 دينار للشراء، و1741.18 دينار للبيع.

أما سعر الجنيه الإسترليني، فسجل أمام الدينار العراقي نحو 2006.26 دينار للشراء، و2029.79 دينار للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر صرف الريال السعودي، مقابل الدينار العراقي، نحو 386.60 دينار للشراء، و391.33 دينار للبيع.

أما سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الدينار العراقي، فزاد إلى نحو 394.71 دينار للشراء، و399.61 دينار للبيع.

كما سجل سعر الدينار الكويتي، مقابل الدينار العراقي، نحو 4805.41 دينار للشراء، و4879.89 دينار للبيع.

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