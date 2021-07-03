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القبض على شخص أطلق النار على احد الدور السكنية شرقي بغداد


أعلنت مديرية شرطة نجدة محافظة بغداد، اليوم السبت، القبض على شخص لقيامه باطلاق النار على احد الدور السكنية شرقي العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان  أن "دوريات نجدة الصمود التابعة الى مديرية نجدة بغداد تمكنت من القبض على شخص قام باطلاق النار على احدى الدور السكنية اثر نشوب مشاجرة ضمن منطقة مدينة الصدر وضبطت بحوزته سلاح غير مرخص نوع مسدس".

وأضاف، ان "العملية تمت بعد استنجاد احد المواطنين بالدورية مخبرا عن تعرض داره الى اطلاق نار من قبل شخص ولاذ بالفرار ليتم على الفور اشعار السيطرة المركزية وتم تفتيش المنطقة والقبض على الشخص وتسليمه اصولياً الى مركز الشرطة".

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القبض على شخص أطلق النار على احد الدور السكنية شرقي بغداد
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