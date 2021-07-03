العامري: المطالبات بحل الحشد الشعبي مرفوضة

اكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، امس الجمعة، أن المطالبات بحل الحشد الشعبي مرفوضة، مبيناً أن المسؤولية الوطنية الحالية هي اخراج القوات الاجنبية من العراق.

وقال العامري خلال احتفالية تحالف الفتح في الذكرى السنوية لثورة العشرين، إنه “ما دام الوجود الاجنبي مستمر على ارض العراق فلن يكون هناك امن واعمار”، مشيراً الى أن “المسؤولية الوطنية الحالية هي اخراج القوات الاجنبية من العراق”.

واضاف أن “الوجود الامريكي ليس له غطاء قانوني والمسؤولية التاريخية هي اخراج المحتل وعلى الحكومة تطبيق ذلك”، مؤكداً أن “المطالبات بحل الحشد الشعبي مرفوضة تماما وان الحشد عنوان للكرامة”.