اقالة مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية للفرات الأوسط

اقال رئيس الوزراء مصطفى عبد اللطيف مشتت مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية للفرات الاوسط

وقال مصدر مطلع أن " مشتت وجّه باقالة مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ الفرات الأوسط وكالة، وتوجيه عقوبة التوبيخ له وذلك لاهماله في اداء اعماله وواجباته، ما تسبب بسقوط خطوط نقل الطاقة ( 400kv)، وحدوث اطفاء التيار الكهربائي في عموم المحافظات".

فيما يرى متابعون للشان الخدمي في العراق ان اقالة مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية لفرات الأوسط بواسطة الكاظمي، ليس حلا حقيقيا، فكما معروف الاقالة في العراق تعني غلق الملف وهروب المقصر، لذلك يجب محاسبة كل المسؤولين والوزراء الذين استلموا الوزارة على مر السنوات الماضية لقصورهم في العمل ومسائلتهم على ما تم صرفه خلال هذه السنوات من اول وزير كهرباء بعد ٢٠٠٣ ايهم السامرائي الهارب في أمريكا الى ماجد حنتوش.