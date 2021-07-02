مع بلوغ الحرارة ذروتها.. انقطاع شبه تام للكهرباء في العراق والحكومة تلتزم الصمت ومصطفى عبد اللطيف مشتت يتسكع في دول العالم

انقطعت الطاقة الكهربائية في معظم انحاء العراق منذ يوم امس من دون معرفة الاسباب.

ولم تبين الجهات الحكومية المسؤولة الاسباب وراء انقطاع الكهرباء وكل هذا فان رئيس الوزراء مصطفى عبد اللطيف مشتت يكمل زيارته الى اوربا من دون خجل ،

فيما اشارت مصادر في جنوبي البلاد الى حدوث عارض فني طارئ على الشبكة الوطنية وانفصال جميع محطات التوليد عن العمل في المنطقة الجنوبية ومن ضمنها محطة الناصرية الحرارية ومحطة الناصرية المركبة.

ويعاني العراق من موجة حر شديدة اذ تجاوزت درجات الحرارة الـ 52 درجة مئوية في معظم مناطقه.