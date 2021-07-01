المالية تنفي ما أشيع عن وزيرها وتؤكد: ملتزم باداء عمله بمقر الوزارة

نفت وزارة المالية، الخميس، ما أشيع عن وزيرها علي عبد الامير علاوي بشأن عدم تواجده داخل العراق، مؤكدة أنه ملتزم باداء عمله من موقعه بمقرها.

وقالت الوزارة في بيان إنها "ترفض الادعاءات غير المسؤولة من قبل بعض الشخصيات السياسية والاعلامية تجاه الوزير علي عبد الامير علاوي، وتفند ما صرح به خالد السراي بشأن عدم تواجد الوزير داخل العراق للقيام بمهام عمله".

وأضافت أن "الوزير ملتزم باداء عمله من موقعه بمقر الوزارة وممارسة كافة الانشطة والمهام ويسكن في منزله العائلي الخاص في بغداد ولا صحة لما اشيع عكس ذلك، عدا سفره لايام معدودة كانت ضمن المشاركة مع الوفد الرسمي الحكومي مع رئيس الوزراء لزيارة الولايات المتحدة واوروبا وايران والسعودية والكويت".

ولفتت الوزارة الى أنهت "تحتفظ بحقها القانوني في الرد على مروجي ومثيري مثل تلك الإدعاءات غير المبررة وغير المقبولة والتي تحمل في طياتها اغراض ونوايا سياسية او انتخابية هدفها إثارة الرأي العام".