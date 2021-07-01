الخدمات النيابية: اميركا تقف حجر عثرة في طريق اصلاح الكهرباء بالعراق

أكد عضو لجنة الخدمات النيابية عباس يابر العطافي أن اميركا تقف حجر عثرة في طريق اصلاح الكهرباء في العراق.

وقال العطافي في تصريح صحفي ان جميع الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 ولغاية اليوم تتحمل مسؤولية هدر أموال طائلة على الطاقة دون جدوى.

واوضح النائب رسول راضي ابو حسنة ان واشنطن ساهمت بشكل أو بآخر بتعطيل عجلة تطور ملف الكهرباء ، مبينا ان قدوم شركة سيمنز هو الحل الوحيد للخلاص من الهيمنة الأمريكية في مجال الطاقة.