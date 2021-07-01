ميسان.. القبض على 4 مطلوبين بعد تبادل إطلاق نار مع القوات الأمنية

أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، يوم الخميس ، إلقاء القبض على أربعة مطلوبين خلال تنفيذ مداهمة تخللها تبادل إطلاق النار في إحدى مناطق قضاء الميمونة جنوب غرب المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان ورد أن "قائد شرطة المحافظة العميد عب الخضر جاسم محمد، وبعد ورود معلومات تفيد بوجود مطلوبين بدعاوى مختلفة وجه بتشكيل قوة أمنية تكونت من قسم شرطة قضاء الميمونة وفوج ميسان التكتيكي وفوج المهمات الخاصة وبإشراف مدير القسم العميد كاظم زغير موسى وبمشاركة مفرزة من قسم شرطة قضاء قلعة صالح وبإمرة مدير القسم العميد راجح سديد عداي".

وأضافت أن "القوة قامت بتنفيذ عملية دهم وتفتيش في منطقة الجدول التابعة لناحية سيد احمد الرفاعي ضمن قضاء الميمونة".

ووأشارت المديرية، إلى أن "القوة تعرضت إلى اطلاق نار من قبل خارجين عن القانون في المنطقة، وتم الرد بكل حزم وبسالة دون وقوع آي ضحايا".

ولفتت إلى أن "العملية أسفرت عن القبض على أربعة متهمين مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة"، مؤكدة اقتياد المتهمين لـ"التحقيقات البدائية بغية إحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل".