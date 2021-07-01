الأخبار

ميسان.. القبض على 4 مطلوبين بعد تبادل إطلاق نار مع القوات الأمنية


أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، يوم الخميس ، إلقاء القبض على أربعة مطلوبين خلال تنفيذ مداهمة تخللها تبادل إطلاق النار في إحدى مناطق قضاء الميمونة جنوب غرب المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان ورد أن "قائد شرطة المحافظة العميد عب الخضر جاسم محمد، وبعد ورود معلومات تفيد بوجود مطلوبين بدعاوى مختلفة وجه بتشكيل قوة أمنية تكونت من قسم شرطة قضاء الميمونة وفوج ميسان التكتيكي وفوج المهمات الخاصة وبإشراف مدير القسم العميد كاظم زغير موسى وبمشاركة مفرزة من قسم شرطة قضاء قلعة صالح وبإمرة مدير القسم العميد راجح سديد عداي".

وأضافت أن "القوة قامت بتنفيذ عملية دهم وتفتيش في منطقة الجدول التابعة لناحية سيد احمد الرفاعي ضمن قضاء الميمونة".

ووأشارت المديرية، إلى أن "القوة تعرضت إلى اطلاق نار من قبل خارجين عن القانون في المنطقة، وتم الرد بكل حزم وبسالة دون وقوع آي ضحايا".

ولفتت إلى أن "العملية أسفرت عن القبض على أربعة متهمين مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة"، مؤكدة  اقتياد المتهمين لـ"التحقيقات البدائية بغية إحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بدر النيابية تستنكر عدم تطبيق قرار البرلمان باخراج القوات الاميركية
الخدمات النيابية: اميركا تقف حجر عثرة في طريق اصلاح الكهرباء بالعراق
الطاقة النيابية تعتبر ازمة الكهرباء ذات ابعاد سياسية
النائب عن الفتح فاضل الفتلاوي : واشنطن تواصل ضغوطها لازاحة المنافسين في مجال الطاقة بالعراق
الخدمات النيابية تطالب الكاظمي بعدم الخضوع للرغبات الاميركية
ميسان.. القبض على 4 مطلوبين بعد تبادل إطلاق نار مع القوات الأمنية
العثور على حقل ألغام تابع لداعش في سامراء
الاتحادية تقبض على متهمين بالإرهاب وتنفذ عمليات تفتيش بسامراء
الدفاع المدني ينقذ 200 مواطن ويخمد حريقا في كربلاء
بالفيديو ... تعرف على من يقف وراء ازمة الكهرباء في العراق
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.95
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ابو نور اللامي : والله وطني وشريف وتبا للعملاء الذين ارخصوا شرفهم لاعداء العراق والرحمه لشهداءنا المدافعون عن الوطن ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
ماجد خليفه العتبي : ان امريكا عندما تقف ضد اي شخص وتحاول تسقيطه فاعلم انه على حق ... رحم الله الشهداء ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
عمران جبر : عادل عبد المهدي شريف ونزيه ويمتلك سياسة اقتصادية بس أمريكا ما عجبها وحركت كلابها عليه وخلو الكاظمي ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
رضا الحسين : الرجل الوحيد. الذي كشف وبشكل علني.المؤامرات الامريكيه.. من دون خوف اوتردد او تمسك بالكرسي.. ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
حسين البصراوي : لولامشروعك وعزيمتك اتجاة ألحشد المقدس للحصول على حقوقة ودمجهم للقوات المسلحه لبقا ليومناهذايعاني ولم يحصل على حقوق ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
الفتى الأنيق : راد يشتغل بس الجوكرية وكفو ضده همه والعملاء ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
وليد الساعدي : رجل وطني وهذه حقيقة لاغبار عليها ومن حاربه اضافة الى الاحتلال الاحزاب السياسية التي تحكم البلاد مع ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ننسال الله العزيز القدير بحق الامام الحسين الشهيد عليه افضل الصلاة والسلام ...
الموضوع :
السيد نصرالله: سياسات أمريكا قائمة على نشر الفتنة والفوضى في بلادنا
زيد مغير : أن شاء الله يتوحد البلدين تحت لواء اتحاد الجمهوريات الإسلامية لتكون دولة عظمى مكتفية ذاتيا لما لدى ...
الموضوع :
إيران والعراق لا يمكن الفراق !!
زيد مغير : من أجل سيادة يجب أن يكون حاكم العراق شريف يبدأ باعدام المج،مين الذين في السجون . ويجب ...
الموضوع :
ثنائية الحشد والمقاومة..الردع التكتيكي
فيسبوك