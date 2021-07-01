العثور على حقل ألغام تابع لداعش في سامراء

عثرت قوات الحشد الشعبي ، الخميس، على حقل ألغام تابع لداعش الارهابي غربي قضاء سامراء في محافظة صلاح الدين.

وذكرت قيادة عمليات سامراء للحشد الشعبي في بيان، ان اللواء ٣١٣ تمكن من العثور على حقل ألغــام تابع داعـش في منطقة "ام الرحال" غرب مدينة سامراء يستخدمه التنظيم في تنفيذ عملياته الارهـابية.

واضافت، ان فرق مكافحة المتفجرات في اللواء وبمشاركة الفوج الخامس للقوات الخاصة التابع لوزارة الداخلية باشرا بمعالجة الموقف.