خبراء مكافحة المتفجرات يعالجون مخلفات حربية في الفلوجة

تمكن خبراء مكافحة المتفجرات، اليوم الخميس، من معالجة مخلفات حربية في قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار.

وذكرت مكافحة المتفجرات في بيان ان "نداء ورد الى خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة الانبار يفيد بوجود اجسام غريبة في منطقة الجقيفي قضاء الفلوجة، ليتم على الفور تشكيل فريق عمل مختص والتوجه الى محل الحادث".

واضاف انه "وبعد الكشف تم معالجة ورفع (27) قنبرة هاون مختلفة العيارات تم معالجتها وفق الاجراءات القياسية".