الإطاحة بشبكة إرهابية للدعم اللوجستي في كركوك

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على شبكة ارهابية للدعم اللوجستي في محافظة كركوك.

وذكرت الوكالة في بيان انه "بناءً على معلومات مؤكدة عن مجموعة من الاهداف الارهابية في محافظة كركوك، القت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على شبكة ارهابية مكونة من ستة ارهابيين ينتمون لعصابات داعش الارهابي".

وأضافت، ان "الارهابيين عملوا ضمن مفارز الدعم اللوجستي للتنظيم وتوفير المواد الغذائية للاوكار الإرهابية، واشتركوا بعمليات إرهابية حسب ما اشرت من معلومات بحقهم من خلال التحقيقات مع الملقى القبض عليهم بوقت سابق من العناصر الإرهابية".

واشارت الوكالة الى، ان "الارهابيين اتخذت الاجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى القضاء".