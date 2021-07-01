المنافذ الحدودية تضبط حاويات محملة بدجاج منتهي الصلاحية في ام قصر

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عن إتلاف 3 حاويات مقطعات دجاج في منفذ ام قصر الأوسط .

وقالت الهيأة في بيان انه "من ضمن اجراءات هيأة المنافذ الحدودية لحماية المنتج المحلي وحماية المستهلك العراقي، تمكنت كوادر منفذ ميناء ام قصر الاوسط بالتعاون مع الدوائر العامله من ضبط و اتلاف 3 حاويات مَقطعات دجاج منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري ،الاجراءات اتخذت من احل حماية المنتج المحلي في البلاد" .

واضافت انه "تمت عملية الاتلاف وفق محضر اصولي من لجنة شكلت أعضاؤها من مديرية المنفذ الحدودي والجهات الساندة".