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أبو الاء الولائي : المقاتلات الامريكية انطلقت من الاردن والسعودية لضرب الحشد وردنا سيكون قاسيا.


متابعة / ظاهر العقيلي

قال الأمين العام لكتائب "سيد الشهداء" أبو آلاء الولائي، اليوم الإثنين، إن "عرض الحشد الشعبي بحضور رسمي مثّل صفعة كبيرة لوجه الاحتلال الأميركي".

ورأى الولائي أن "معركة سيف القدس، وفوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الإيرانية، وعرض الحشد الشعبي، وصمود أنصار الله والشعب البحريني، أغاظت الاحتلال الأميركي، فعمد إلى قصف الحشد عند الحدود، لأنه ينظر إلى محور المقاومة ساحةً واحدة".

وأضاف أن "تنسيقية المقاومة أخذت على عاتقها الردّ على الانتهاكات الأميركية". وشدّد على أن "عملية الردّ ستكون قاسية، وأن عملية الردّ على أي ردّ أَمَرُّ وأقسى". 

وكشف الولائي "أننا منحنا وساطة الزعامات السياسية العراقية هدنةً ثلاثَ مرات، وأعطينا الحكومة أكثر من فرصة للحل الدبلوماسي، وتطبيق قرار البرلمان القاضي بجلاء القوات الأجنبية. وكنا مستعدّين لمنح هدنة رابعة، لكن الاحتلال تعمّد خلط الأوراق، عبر اعتدائه السافر ليلة أمس".

واشار الى انه "في الوقت الذي كانت فيه بغداد تحتضن الرئيس الاردني والمصري، اغارت الطائرات الامريكية على قطعاتنا محلقة من الاراضي الاردنية والسعودية وستكون عملية الرد قاسية وعملية الرد على اي رد امر واقسى".

موقف الولائي يأتي بعد أن أعلنت كتائب "سيد الشهداء"، فجر اليوم الإثنين، استشهاد 4 من اللواء الرابع عشر في عدوان أميركي على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، في إثر غارة أميركية استهدفت موقعاً للحشد الشعبي في منطقة القائم داخل الأراضي العراقية.

وقال "الحشد" إن "الطائرات الأميركية استهدفت 3 نقاط مرابطة لقوات الحشد الشعبي في القائم داخل حدود العراق".

ووفق بيان "الحشد" فإنّ "الاعتداء أسفر عن ارتقاء 4 شهداء كانوا يؤدّون واجبهم المتمثّل بمنع تسلل عناصر تنظيم داعش من سوريا إلى العراق، تحت قيادة العمليات المشتركة"، مؤكداً "أنهم غير منخرطين في نشاط ضد الوجود الأجنبي".

وأكد البيان أن "النقاط التي تعرَّضت للهجوم لا تضم أيَّ مخازن أو ما شابه خلافاً للادّعاءات الأميركية"، مشدداً على "احتفاظنا بالحق القانوني للرد على هذه الاعتداءات، ومحاسبة مرتكبيها على أرض العراق".

بالتزامن، أكدت تنسيقية المقاومة العراقية "عدم السكوت عن استمرار وجود قوات الاحتلال الأميركيّ المخالف للدستور ولإرادة الشعب العراقيّ"، مشددة على أن "المقاومة ستثأر لدماء الشهداء من مرتكبي هذه الجريمة النكراء".

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