النائب التعيبان : تخريب ابراج الطاقة الكهربائية ترعاه القوات الامريكية

متابعة / ظاهر العقيلي

قال النائب الشيخ عبد الامير التعيبان ان التخريب الذي يحصل في ابراج الطاقة الكهربائية في العراق ترعاه القوات الامريكية وان مايحصل هو وصمه عار في جبين الرئاسات الثلاث. واضاف العتيبان ان كل الخطط التي تحاك ضدالعراق تحاك من قبل السفارة الامريكية

هذا وتمر هذه الايام الذكرى السنوية الأولى للفيتو الامريكي لمنع التعاقد الكبير مع شركة SIEMENS الألمانية لاقامة محطات انتاج كهرباء عملاقة في العراق لطاقة تصل الى اكثر من 10 الالف ميكاطن حسب مختصين .

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز الالمانية جو كيزر وفي تصريح جديد له أن أمريكا ترفض للمرة الثانية عمل شركة سيمنز لإنهاء أزمة الطاقة الكهربائية في العراق. مؤكداً قدرة شركة "سيمنز" على إنهاء الازمة كليا في العراق !

واوضح جو كيزر في وقت سابق إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حينها مارس ضغوطاً كبيرة على العراقيين لمنح شركة جنرال إلكتريك الأمريكية صفقة تطوير قطاع الكهرباء في العراق.

وأضاف كازر أنه "من الواضح أن هناك قوى غير عادية تدخلت في الصفقة.