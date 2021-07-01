رئيس شركة سيمنز الالمانية المتخصصة بانتاج الطاقة الكهربائية : امريكا ترفض للمرة الثانية عمل شركة سيمنز لإنهاء أزمة الطاقة الكهربائية في العراق .

متابعة / ظاهر العقيلي

قال رئيس شركة سيمنز الالمانية والمتخصصة بانتاج الطاقة الكهربائية ان امريكا ترفض وللمرة الثانية عمل شركة سيمنز لانهاء ازمة الطاقة الكهربائية في العراق .

مؤكداً قدرة شركة سيمنز على توفير الطاقة المطلوبة وإنهاء الازمة الكهربائية في العراق . فيما تستمر الجارة ايران بتصدير الطاقة الكهربائية الى العراق رغم العقوبات المفروضة عليها .

ونوه الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز الالمانية جو كيزر وفي تصريح سابق له إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في حينها مارس ضغوطاً كبيرة على العراقيين لمنح شركة جنرال إلكتريك الأمريكية صفقة تطوير قطاع الكهرباء في العراق.

وأضاف كازر أنه "من الواضح أن هناك قوى غير عادية تدخلت في الصفقة .