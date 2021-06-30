الأخبار

​نصفها عراقية.. قائمة بـ15 منطقة تسجل أعلى حرارة في العالم


صنف موقع دولي متخصص في رصد درجات الحرارة، 15 منطقة عربية ضمن المناطق الأكثر حرا في العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بدرجات حرارة تجاوزت 49 درجة فوق الصفر.

ونشر eldoradoweather قائمة بأعلى 15 درجة سجلها العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة:

 

1- الجهراء (الكويت): 51.2 درجة مئوية.

2 القيصومة (السعودية): 50.4 درجة مئوية.

3 مطار البصرة الدولي (العراق): 50.2 درجة مئوية

 

4 مزرعة الأبرق (الكويت): 50.1 درجة مئوية.

5 مطربة (الكويت): 50.1 درجة مئوية.

6 البصرة - الحسين (العراق): 50 درجة مئوية.

7 الناصرية (العراق): 50 درجة مئوية.

8 سيماوا (العراق): 50 درجة مئوية.

9 كربلاء (العراق): 49.8 درجة مئوية.

10 الصليبية (الكويت): 49.8 درجة مئوية.

11 الديوانية (العراق): 49.5 درجة مئوية.

12 عين التمر (العراق): 49.3 درجة مئوية.

13 السالمي (الكويت): 49.3 درجة مئوية.

14 المناقيش (الكويت): 49.2 درجة مئوية.

15 مطار الكويت الدولي (الكويت): 49.1 درجة مئوية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
​نصفها عراقية.. قائمة بـ15 منطقة تسجل أعلى حرارة في العالم
صور أولية لضحايا الانفجار في سوق شرقي بغداد
مصدر امني : انفجار مدينة الصدر وقع في سوق مريدي
المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد
دوي صوت انفجار بمدينة الصدر شرق العاصمة بغداد
الإطاحة بتاجر مخدرات قادما من سوريا حاول تهريب "سمومه" بطريقة ماكرة
محافظة كربلاء تعطل الدوام الرسمي يوم غد وتستثني ثلاث فئات
أكثر من 7 آلاف إصابة .. الصحة تعلن الموقف الوبائي لكورونا
ايران تعلن عن تجهيز محافظة ديالى بطاقة مضاعفة مجانية بسبب موجة الحر
اعتقال شيخ عشائر ال حاتم في قضاء الشطرة وعشيرتة تحاصر مركز الشرطة وتقطع الشارع العام لأطلاق سراحة .
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.95
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ابو نور اللامي : والله وطني وشريف وتبا للعملاء الذين ارخصوا شرفهم لاعداء العراق والرحمه لشهداءنا المدافعون عن الوطن ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
ماجد خليفه العتبي : ان امريكا عندما تقف ضد اي شخص وتحاول تسقيطه فاعلم انه على حق ... رحم الله الشهداء ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
عمران جبر : عادل عبد المهدي شريف ونزيه ويمتلك سياسة اقتصادية بس أمريكا ما عجبها وحركت كلابها عليه وخلو الكاظمي ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
رضا الحسين : الرجل الوحيد. الذي كشف وبشكل علني.المؤامرات الامريكيه.. من دون خوف اوتردد او تمسك بالكرسي.. ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
حسين البصراوي : لولامشروعك وعزيمتك اتجاة ألحشد المقدس للحصول على حقوقة ودمجهم للقوات المسلحه لبقا ليومناهذايعاني ولم يحصل على حقوق ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
الفتى الأنيق : راد يشتغل بس الجوكرية وكفو ضده همه والعملاء ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
وليد الساعدي : رجل وطني وهذه حقيقة لاغبار عليها ومن حاربه اضافة الى الاحتلال الاحزاب السياسية التي تحكم البلاد مع ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ننسال الله العزيز القدير بحق الامام الحسين الشهيد عليه افضل الصلاة والسلام ...
الموضوع :
السيد نصرالله: سياسات أمريكا قائمة على نشر الفتنة والفوضى في بلادنا
زيد مغير : أن شاء الله يتوحد البلدين تحت لواء اتحاد الجمهوريات الإسلامية لتكون دولة عظمى مكتفية ذاتيا لما لدى ...
الموضوع :
إيران والعراق لا يمكن الفراق !!
زيد مغير : من أجل سيادة يجب أن يكون حاكم العراق شريف يبدأ باعدام المج،مين الذين في السجون . ويجب ...
الموضوع :
ثنائية الحشد والمقاومة..الردع التكتيكي
فيسبوك