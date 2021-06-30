الأخبار

محافظة كربلاء تعطل الدوام الرسمي يوم غد وتستثني ثلاث فئات


أعلنت محافظة كربلاء، الأربعاء، تعطيل الدوام الرسم في دوائرها يوم غد الخميس؛ نظراً لارتفاع درجات الحرارة.  

وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ كربلاء في بيان أنه "بناءً على ما جاء بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ١٧٤١٢ في ٢٠٢١/٦/٣٠ وحسب ما جاء بالفقرة ثانيا من الكتاب واستنادا لتقرير الهيئة العامة للانواء الجوية/المنبئ الجوي وما ورد في نشرة كربلاء الجوية والتي أشارت إلى وصول درجة الحرارة العظمى في محافظة كربلاء يوم غد إلى ٥٠ درجة مئوية، تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس المصادف الأول من تموز".  

وأضاف البيان، أنه "يستثنى من ذلك الدوائر الأمنية والصحية والخدمية".  

وأعلنت محافظة صلاح الدين، الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية يوم غد الخميس.  

وذكرت الوكالة الرسمية إنه "قررت محافظة صلاح الدين، تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية يوم غد الخميس، نظراً لارتفاع درجات الحرارة في المحافظة".    

وأعلنت محافظة الأنبار، الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في دوائر الدولة يوم غد الخميس.  

وذكرت الصحيفة الرسمية أن "محافظة الأنبار، قررت تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس في دوائر المحافظة بسبب ارتفاع درجات الحرارة".      

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في وقت سابق، تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية بالعاصمة بغداد ليوم غد؛ نظراً لارتفاع درجات الحرارة.  

وذكرت وثيقة صادرة عن الأمانة العامة أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد في بغداد، وتخويل المحافظين صلاحية تعطيل الدوام الرسمي في المحافظات التي تصل درجات الحرارة فيها إلى 50 درجة مئوية أو أكثر".        

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مصدر امني : انفجار مدينة الصدر وقع في سوق مريدي
المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد
دوي صوت انفجار بمدينة الصدر شرق العاصمة بغداد
الإطاحة بتاجر مخدرات قادما من سوريا حاول تهريب "سمومه" بطريقة ماكرة
محافظة كربلاء تعطل الدوام الرسمي يوم غد وتستثني ثلاث فئات
أكثر من 7 آلاف إصابة .. الصحة تعلن الموقف الوبائي لكورونا
ايران تعلن عن تجهيز محافظة ديالى بطاقة مضاعفة مجانية بسبب موجة الحر
اعتقال شيخ عشائر ال حاتم في قضاء الشطرة وعشيرتة تحاصر مركز الشرطة وتقطع الشارع العام لأطلاق سراحة .
إحباط محاولة تهريب "دراجات نارية" مخالفة للشروط في ميناء ام قصر الشمالي
الشيخ جلال الدين الصغير : رسالة مهمة في فشل الحرب الناعمة الامريكية تجاه الانتخابات الإيرانية فهل بوسعنا افشالها أيضا؟
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.95
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ابو نور اللامي : والله وطني وشريف وتبا للعملاء الذين ارخصوا شرفهم لاعداء العراق والرحمه لشهداءنا المدافعون عن الوطن ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
ماجد خليفه العتبي : ان امريكا عندما تقف ضد اي شخص وتحاول تسقيطه فاعلم انه على حق ... رحم الله الشهداء ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
عمران جبر : عادل عبد المهدي شريف ونزيه ويمتلك سياسة اقتصادية بس أمريكا ما عجبها وحركت كلابها عليه وخلو الكاظمي ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
رضا الحسين : الرجل الوحيد. الذي كشف وبشكل علني.المؤامرات الامريكيه.. من دون خوف اوتردد او تمسك بالكرسي.. ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
حسين البصراوي : لولامشروعك وعزيمتك اتجاة ألحشد المقدس للحصول على حقوقة ودمجهم للقوات المسلحه لبقا ليومناهذايعاني ولم يحصل على حقوق ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
الفتى الأنيق : راد يشتغل بس الجوكرية وكفو ضده همه والعملاء ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
وليد الساعدي : رجل وطني وهذه حقيقة لاغبار عليها ومن حاربه اضافة الى الاحتلال الاحزاب السياسية التي تحكم البلاد مع ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ننسال الله العزيز القدير بحق الامام الحسين الشهيد عليه افضل الصلاة والسلام ...
الموضوع :
السيد نصرالله: سياسات أمريكا قائمة على نشر الفتنة والفوضى في بلادنا
زيد مغير : أن شاء الله يتوحد البلدين تحت لواء اتحاد الجمهوريات الإسلامية لتكون دولة عظمى مكتفية ذاتيا لما لدى ...
الموضوع :
إيران والعراق لا يمكن الفراق !!
زيد مغير : من أجل سيادة يجب أن يكون حاكم العراق شريف يبدأ باعدام المج،مين الذين في السجون . ويجب ...
الموضوع :
ثنائية الحشد والمقاومة..الردع التكتيكي
فيسبوك