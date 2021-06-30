محافظة كربلاء تعطل الدوام الرسمي يوم غد وتستثني ثلاث فئات

أعلنت محافظة كربلاء، الأربعاء، تعطيل الدوام الرسم في دوائرها يوم غد الخميس؛ نظراً لارتفاع درجات الحرارة.

وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ كربلاء في بيان أنه "بناءً على ما جاء بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ١٧٤١٢ في ٢٠٢١/٦/٣٠ وحسب ما جاء بالفقرة ثانيا من الكتاب واستنادا لتقرير الهيئة العامة للانواء الجوية/المنبئ الجوي وما ورد في نشرة كربلاء الجوية والتي أشارت إلى وصول درجة الحرارة العظمى في محافظة كربلاء يوم غد إلى ٥٠ درجة مئوية، تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس المصادف الأول من تموز".

وأضاف البيان، أنه "يستثنى من ذلك الدوائر الأمنية والصحية والخدمية".

وأعلنت محافظة صلاح الدين، الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية يوم غد الخميس.

وذكرت الوكالة الرسمية إنه "قررت محافظة صلاح الدين، تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية يوم غد الخميس، نظراً لارتفاع درجات الحرارة في المحافظة".

وأعلنت محافظة الأنبار، الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في دوائر الدولة يوم غد الخميس.

وذكرت الصحيفة الرسمية أن "محافظة الأنبار، قررت تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس في دوائر المحافظة بسبب ارتفاع درجات الحرارة".

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في وقت سابق، تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية بالعاصمة بغداد ليوم غد؛ نظراً لارتفاع درجات الحرارة.

وذكرت وثيقة صادرة عن الأمانة العامة أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد في بغداد، وتخويل المحافظين صلاحية تعطيل الدوام الرسمي في المحافظات التي تصل درجات الحرارة فيها إلى 50 درجة مئوية أو أكثر".