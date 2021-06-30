إحباط محاولة تهريب "دراجات نارية" مخالفة للشروط في ميناء ام قصر الشمالي

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، إحباط محاولة تهريب حاويتين تحتوي دراجات نارية مستعملة مخالفة للشروط في منفذ ميناء ام قصر الشمالي.

وذكرت الهيأة في بيان ، أن "منفذ ميناء ام قصر الشمالي تمكن من إحباط محاولة تهريب حاويتين تحتوي دراجات نارية مستعملة لا يسمح باستيرادها التزاما بالضوابط والتعليمات النافذة".

واشار البيان الى، انه "تم إحالة المضبوطات وفق محضر اصولي الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها."