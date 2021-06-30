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بالفيديو .... المحلل السياسي كريم بدر يفضح حكومة الكاظمي وسرقاتها من خلال الاتفاقية مع مصر والاردن
علي محسن راضي
75
2021-06-30
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التعليقات
ابو نور اللامي
: والله وطني وشريف وتبا للعملاء الذين ارخصوا شرفهم لاعداء العراق والرحمه لشهداءنا المدافعون عن الوطن ...
الموضوع
:
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
ماجد خليفه العتبي
: ان امريكا عندما تقف ضد اي شخص وتحاول تسقيطه فاعلم انه على حق ... رحم الله الشهداء ...
الموضوع
:
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
عمران جبر
: عادل عبد المهدي شريف ونزيه ويمتلك سياسة اقتصادية بس أمريكا ما عجبها وحركت كلابها عليه وخلو الكاظمي ...
الموضوع
:
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
رضا الحسين
: الرجل الوحيد. الذي كشف وبشكل علني.المؤامرات الامريكيه.. من دون خوف اوتردد او تمسك بالكرسي.. ...
الموضوع
:
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
حسين البصراوي
: لولامشروعك وعزيمتك اتجاة ألحشد المقدس للحصول على حقوقة ودمجهم للقوات المسلحه لبقا ليومناهذايعاني ولم يحصل على حقوق ...
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السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
الفتى الأنيق
: راد يشتغل بس الجوكرية وكفو ضده همه والعملاء ...
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السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
وليد الساعدي
: رجل وطني وهذه حقيقة لاغبار عليها ومن حاربه اضافة الى الاحتلال الاحزاب السياسية التي تحكم البلاد مع ...
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السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
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