كربلاء وبابل تقلّصان الدوام الحكومي بسبب موجة الحر

انضمت كربلاء وبابل إلى محافظات عراقية أخرى يوم الثلاثاء بإعلان تقليص الدوام الرسمي في دوائر الدولة بسبب موجة الحر التي تجتاح البلاد.

وقالت محافظة كربلاء في بيان مقتضب، إنه تقرر تقليص الدوام الرسمي من الساعة 8 صباحاً إلى 1 ظهرا نظرا لوصول درجات الحرارة الى مستويات عالية.

بدورها، أعلنت محافظة بابل في بيان، تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس وتقليص ساعاته ابتداءً من يوم غد الأربعاء (ليبدأ من الساعة الثامنة صباحاً لغاية الواحدة بعد الظهر) بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وكانت عدة إدارات محلية في المحافظات إضافة إلى وزارة العدل قد قررت تقليص ساعات الدوام الرسمي أو تعطيل الدوام في أيام محددة جراء موجة الحر التي تضرب البلاد وتتجاوز فيها درجات الحرارة 50 مئوية في بعض المناطق.