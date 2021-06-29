أزمة الديوانية تعلن مجموعة قرارات جديدة لمواجهة كورونا

أعلنت خلية الأزمة في محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء، مجموعة قرارات جديدة لمواجهة تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وقالت الخلية في بيان إنها "عقدت اجتماعاً برئاسة المحافظ زهير علي الشعلان للنظر بتزايد أعداد الإصابات بالجائحة، وتقرر ما يأتي:

-إلزام موظفي الدولة كافة بأخذ جرعة اللقاح المضاد لفيروس كورونا والحصول على كارت التطعيم لمدة اقصاها 2021/9/1 بعدها سيتعرض الموظف للمحاسبة القانونية مع التشديد على إرتداء الكمامات للموظفين والمراجعين على حد سواء داخل الدوائر الحكومية.

- تشديد الإجراءات على غلق الحسينيات والجوامع وقاعات المناسبات.

- تشديد الإجراءات الإحترازية على أصحاب المطاعم للتوصيل المنزلي فقط وإن إضطر الحال يشترط عدم تواجد اكثر من خمسة أشخاص داخل المطعم مع إرتداء الكمامات والتعفير المستمر مع إلزام صاحب المطعم بأخذ جرعة اللقاح والحصول على كارت التطعيم.

- التشديد على عدم التجمعات والإلتزام بالتباعد الإحترازي داخل الكوفيات والمقاهي مع إرتداء الكمامات عدا ذلك يخضع صاحب المقهى او الكوفي والعاملين داخل الكوفي للمحاسبات القانونية مع إلزام صاحب المقهى والكوفي والعاملين بأخذ جرعة اللقاح المضاد للفيروس والحصول على كارت التطعيم .

- إلزام أصحاب محال الحلاقة بعدم تواجد اكثر من ثلاثة أشخاص في المحل مع إرتداء الكمامات مع إلزام صاحب المحل بأخذ جرعة اللقاح المضاد للفيروس.

- إلزام أصحاب المحال التجارية والصيدليات بمنع التجمعات داخل المحل او الصيدلية لأكثر من ثلاثة أشخاص مع إرتداء الكمامات والنعفير المستمر مع إلزامهم بأخذ جرعة اللقاح المضاد للفيروس.

- منع أصحاب سيارات الإجرة من نقل أكثر من ثلاثة أشخاص داخل المركبة مع إرتداء الكمامات وإلزام أصحاب سيارات الإجرة بأخذ جرعة اللقاح المضاد للفيروس.

- إلزام العيادات الطبية بإتخاذ الإجراءات الوقائية والحد من التجمعات عدا ذلك ستخضع العيادة للغلق والمحاسبة القانون.