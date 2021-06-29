آمر اللواء الثامن بالحشد: اعتداءات أمريكا الغادرة هي بهدف الهيمنة على البلاد

أكد آمر اللواء الثامن في الحشد الشعبي كاظم الجابري، الثلاثاء، ان اعتداءات أمريكا الغادرة على قوات الحشد الشعبي هو بهدف الهيمنة على البلاد.

وقال الجابري ان “امريكا بدأت توضح هويتها في العراق وتكشف عن انيابها ومشروعها الاستكباري للهيمنة على العراق”، لافتا الى ان “الاعتداءات الغادرة على قوات الحشد الشعبي وهو محاولة لأمريكا لتضييع هوية العراقيين والقضاء على الحشد الذي يقف حاجزا لمنع المشروع الاميركي في البلاد”.

وأضاف الجابري ان “موقف العراقيين الذين شيعوا نعوش الشهداء الذين ارتقوا بالقصف الأمريكي غرب الانبار هو بمثابت رفض قاطع للتواجد الأجنبي على أرض العراق”.