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ديالى تعطل الدوام الرسمي بسبب ارتفاع درجة الحرارة


وجه محافظ ديالى مثنى التميمي، يوم الثلاثاء، بتعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وذكر المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان ، أن التميمي وجه بتعطيل الدوام في دوائر الدولة كافة يومي الاربعاء والخميس من الاسبوع الجاري، جراء ارتفاع درجة الحرارة أكثر من 50 مئوية.

وكان محافظ ديالى مثنى التميمي، قد اعلن في وقت سابق اليوم عن تقليص الدوام الرسمي لجميع دوائر الدولة اعتبارا من اليوم الثلاثاء ولغاية يوم الخميس المقبل 1 تموز 2021 نظرا لارتفاع درجات الحرارة.

وفي وقت سابق اليوم أيضاً افادت الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، بعدم وجود قرار يقضي بتعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت الامانة العامة لوكالة شفق نيوز، "لا يوجد أي قرار أو توجه بشأن تعطيل الدوام الرسمي".

من جانبها قررت محافظة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، تقليص الدوام الرسمي ساعة واحدة حتى شهر اب المقبل بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وبحسب كتاب رسمي موقع عن المحافظ عمار الجبوري، تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، فأنه تقرر تقليص الدوام الرسمي ساعة واحدة اعتباراً من اليوم الثلاثاء ولغاية شهر آب المقبل بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وإلى جنوب العراق، قال محافظ الديوانية زهير الشعلان، إنه نظراً لإرتفاع درجات الحرارة لنصف درجة الغليان فقد صدر قراراً بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس من كل إسبوع الى حين إستقرار درجات الحرارة للحد الطبيعي"، مشيراً في ذات الوقت إلى "تقليص ساعات الدوام الرسمي لبقية أيام الإسبوع حيث يبدأ الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد منتصف النهار".

وكانت محافظة البصرة قد قررت تعطيل الدوام الرسمي اسبوعا كاملا في دوائرها الحكومية نتيجة لإرتفاع درجات الحرارة.

كما اعلن محافظ النجف لؤي الياسري عن تعطيل الدوام الرسمي لجميع دوائر الدولة يوم الخميس المقبل 1 تموز2021 نظرا لارتفاع درجات الحرارة .

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