تعليق جديد من الصحة بشأن حظر التجوال

اكدت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن إعادة فرض الحظر متوقف على ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا، فيما حددت موعد منح اللقاحات الى المواطنين بشكل منتظم.

وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي للوكالة الرسمية: إن "إعادة فرض حظر التجوال يعتمد على الوضع الوبائي، حيث سيتم النظر بالحظر إذا ارتفعت الإصابات بشكل سريع"،

مبيناً أن "العراق كحال بعض البلدان الأخرى ما زال لغاية الآن في بداية الموجة الثالثة من كورونا، ولا نملك لحد الآن أي صورة واضحة بشأن هذه الموجة ومتى تستفحل أو أنها أقوى من الموجتين السابقتين أو أقل منها".

وأضاف: "لا سبيل أمامنا سوى استخدام الإجراءات الوقائية أو زيادة عدد الملقحين حتى تقل أعداد الإصابات"، لافتاً الى أن "الصين وتايلند سيطرتا على الإصابات من خلال اتباع الإجراءات الوقائية المكثفة، كما أن أمريكا وبريطانيا زادتا من أعداد الملقحين".

وذكر الحلفي أن "الإجراءات الوقائية فشلت، وبذلك يكون الخيار الوحيد أمامنا هو التلقيح".

وتابع الحلفي: "أننا نفتقد حالياً إلى آلية نتمكن فيها من ضمان وجود اللقاح في المراكز الصحية كي يتم على ضوئها منح مواعيد للمواطنين لأن كمية اللقاح قليلة"، لافتاً الى أنه "مع بدء الشهر السابع ستكون هناك كميات متوفرة من اللقاح، وعند ذلك يتم منح المواعيد للمواطنين بشكل جيد".

وأعلنت وزارة الصحة في 26 حزيران 2021، دخول البلاد في موجة وبائية ثالثة، فيما أشارت الى استمرار خطة زيادة كميات اللقاحات ومنافذ التحصين.