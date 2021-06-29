أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، عقد جولة جديدة من المشاورات السياسية بين العراق والصين.

وقال المُتحدث باسم الوزارة أحمد الصحّاف في بيان ان "العراق والصين عقدا جولة جديدة من المشاورات السياسيَّة، واستعرضا أهم الخطوات التي اتخذها البلدان في تطوير العلاقات الثنائيَّة وسُبُل تعزيزها".

وأضاف البيان، انه "تم التطرق إلى القضايا الإقليميّة والدوليّة التي تهم مصالح الجانبين"، لافتا الى انه "تم الاتفاق على ضرورة التنسيق في مختلف المجالات".