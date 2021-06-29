قوة امنية تنفذ مذكرة اعتقال بحق قيادي بسرايا السلام انتهت بمقتله

افاد مصدر امني ان قوة امنية نفذت مذكرة اعتقال بحق احد قياديي سرايا السلام في منطقة البياع بغرب العاصمة انتهت بمقتله

واوضح المصدر ان قوة امنية نفذت مذكرة اعتقال بحق القيادي بسرايا السلام نصير ابو درع المحمداوي وفق المادة 442 لتحصل مصادمة بينه وبين القوة القابضة.

وأضاف المصدر أن المتهم تمكن من إصابة أحد أفراد القوة بجروح لتقوم بالرد عليه مما أسفر عن مقتله في الحال قبل أن يفر.

وتابع المصدر أن "أبو درع" مطلوب للسلطات الأمنية بقضايا قتل مسجلة عليه بحق ثلاثة أشخاص.