تشييع ضحايا الحشد الشعبي الذين سقطوا بالقصف الامريكي الغادر في بغداد

شارك مجموعة من الشخصيات البارزة في تشييع ضحايا الحشد الشعبي الذين تعرضوا الى قصف امريكي على الحدود العراقية السورية.

واظهرت صور ، مشاركة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ومستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري.

وفي وقت سابق من يوم امس الاثنين، أعلنت هيئة الحشد الشعبي، موعد تشييع ضحايا القصف الامريكي الغادر على الحدود العراقية السورية.

وقالت الهيئة في بيان، إنها "ستجري تشييعا رسميا لشهداء قوات اللواء 14 بالحشد الذين ارتقوا نتيجة القصف الأمريكي الغادر غربي الانبار".

وأضافت، "نهيب بالجماهير كافة التواجد يوم غد الثلاثاء بالقرب من جسر الطابقين وسط بغداد".