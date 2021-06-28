غدا الثلاثاء.. تشييع رسمي لشهداء الحشد وسط بغداد

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، انها ستجري تشييعا رسميا لشهداء قوات اللواء 14 بالحشد الذين ارتقوا نتيجة القصف الأمريكي الغادر غربي الانبار.

وأهابت الهيئة في بيان الجماهير كافة بالتواجد يوم غد الثلاثاء بالقرب من جسر الطابقين وسط بغداد، لاجراء مراسم التشييع على الشهداء الذين ارتقوا بفعل الغارة الامريكية الغادرة على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا فجر اليوم الاثنين.

واضافت، ان التجمع سيبدأ من الساعة الثامنة والنصف صباحا.