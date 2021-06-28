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رئيس تحالف الفتح الخاج هادي العامري يزور رئيس هيئة الحشد الشعبي ورئيس اركان الهيئة ويقدم لهم التعازي باستشهاد عدد من منتسبي الحشد جراء القصف الجوي الأمريكي الغادر .
وكالة انباء براثا
68
2021-06-28
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رئيس تحالف الفتح الخاج هادي العامري يزور رئيس هيئة الحشد الشعبي ورئيس اركان الهيئة ويقدم لهم التعازي باستشهاد عدد من منتسبي الحشد جراء القصف الجوي الأمريكي الغادر .
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