اعتقال تاجران بالعملة المزورة في بغداد

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، عن إلقاء القبض على اثنين من المتهمين بالمتاجرة بالعملة المزورة وبيعها في بغداد.

وقال اللواء رسول في بيان إنه "من خلال المتابعة والتحري لعصابة تتاجر بالعملة المزورة ضمن قاطع مسؤولية اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية، نفذت قوة من اللواء بالاشتراك مع استخبارات الفوج الثالث في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، عملية امنية تمت من خلال نصب كمائن ومتابعة وتحري".

وأضاف، أن "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على متهمين في منطقة زيونة ب‍بغداد حيث ضبط بحوزتهما مبلغ (500) ألف دينار عراقي مزور بنية بيعه ضمن قاطع المسؤولية، كما تم ضبط مسدسين ومخزني مسدس"، مشيراً إلى أنه "تم تسليمهما مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما".