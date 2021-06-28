حشد الانبار يفند الادعاءات الأميركية: المنطقة التي تعرضت للقصف محظورة على الطيران المسير

فند معاون قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي أحمد نصر الله، الادعاءات الأميركية لتبرير قصف مواقع الحشد الشعبي على الحدود_العراقية السورية، مؤكدا أن المنطقة محظورة على الطيران المسير.

وقال نصر الله إن “الكذبة التي اطلقتها الإدارة الأميركية بأن استهداف مواقع الحشد الشعبي جاء بسبب انطلاق الطيران المسير منها لا صحة لها على الاطلاق”، مبينا أن “المنطقة محظورة حظرا تاما على الطيران المسير والعمليات المشتركة لديها علم بذلك”.

وأضاف، أن “اقرب قاعدة تتواجد فيها القوات الأميركية عن المنطقة المستهدفة هي عين الأسد والتي تبعد ما لا يقل عن 250 كم”، مؤكدا أن “الهدف من هذه الضربات هو زعزعة الأمن والاستقرار والعودة الى المربع الأول”.

ولفت نصر الله الى أن “القوات المرابطة في المنطقة التي تعرضت للقصف هي قوات عراقية تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة للدفاع عن الحدود ومنع أي عملية تسلل إرهابية ولا صحة لكل الادعاءات الأميركية بخلاف ذلك”