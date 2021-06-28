حزب الله يدين الاعتداء الامريكي: إضعاف قدرات العراق وسوريا في مقاومة الإرهاب

اكد حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، ان الاعتداء الأميركي يهدف إلى إضعاف قدرات العراق وسوريا في مقاومة الإرهاب، مبينا ان ما قامت به الطائرات الحربية الأميركية هو اعتداء صارخ على سيادة البلدين الشقيقين

وقال الحزب في بيان ، “ندين بشدة العدوان الأميركي الغادر الذي استهدف الحدود العراقية السورية فجر اليوم، وأدى إلى استشهاد عدد من المجاهدين”، مؤكدا أن “ما قامت به الطائرات الحربية الأميركية هو اعتداء صارخ على سيادة البلدين الشقيقين، لإضعاف قدراتهما في مقاومة جماعات الإرهاب والتكفير”.

وأشاد بـ”المواقف الرسمية والشعبية العراقية التي أجمعت على رفض العدوان”، متوجها بتعازيه “الحارة بالشهداء الأبطال”.

واكد أن “كل الغارات الأميركية ستزيد الشعب العراقي إصرارا على حقه في تحرير بلده والدفاع عن شعبه ومجاهديه”، مشددا على أن “المنطقة لن تنعم بالاستقرار والأمن قبل طرد القوات الأميركية المحتلة من أرض البلدين”.