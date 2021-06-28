الأمن البرلمانية تعتبر ضرب الحشد استهدافاً للإرادة الوطنية

أصدرت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين، بياناً حول الاستهداف الأمريكي الذي طال مواقع تابعة لقوات الحشد الشعبي عند الحدود العراقية – السورية.

وقالت اللجنة في بيان، إنها "تدين وتشجب العدوان الجوي الذي طال المجاهدين في الحشد الشعبي في ثلاث نقاط مرابطة داخل الحدود العراقية، وأوقع 4 شهداء وجرحى وتدمير مواقع عسكرية خصصت لإغراض ضبط الحدود".

أن "الحشد قوة وطنية تعمل وفق قانونها وتخضع لقيادة القائد العام للقوات المسلحة، وان استهدافها يعد استهدافا للارادة الوطنية العراقية".