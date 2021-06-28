بالفيديو .... مناظرة بين غالب الشابندر والقيادية في التيار الصدري مها الدوري

عرضت فضائية دجلة الفضائية مناظرة بين غالب الشابندر والقيادية في التيار الصدري مها الدوري وتخللت خلال المناظرة جملة من الاتهامات بين الطرفين حيث اتهم الشابندر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعدم المبالاة لما يحصل في مدينة الصدر ببغداد وقال ان ابيك وعمك ليسوا راضين عنك

فيما ردت الدوري على هذه الاتهامات واتهمت الشابندر بالكذب والتدليس

نترككم مع هذه المناظرة لتطلعوا على مدى سخافات المناظرة والاسئلة والردود التي طرحت