المقاومة الاسلامية كتائب سيد الشهداء تهدد المحتل الامريكي

هددت المقاومة الاسلامية كتائب سيد الشهداء قوات الاحتلال الامريكي بعد القصف الغادر الذي طال مقرات الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية

وقال الامين العام لكتائب سيد الشهداء ابو الاء الولائي انه من الآن فصاعداً سنذهب مع الاحتلال الامريكي إلى الحرب المفتوحة واولها استهداف طائراتهم المعادية في سماء عراقنا الحبيب.

واضاف ان امريكا فشلت في ايقاع الاقتتال الشيعي- الشيعي وايجاد الفتنة بين الحشد الشعبي والقوات الامنية.

وتابع ان استعراض الحشد الشعبي بحضور رسمي ضم رئيس الوزراء وباقي الاخوة من القيادات الامنية والوزراء، مثّل صفعةً كبيرة بوجه الاحتلال الامريكي الذي كان يسعى لانتزاع الصفة الرسمية عن الحشد.

مشيرا الى ان سيف القدس وفوز رئيسي واستعراض الحشد وصمود الحوثيين والشعب البحريني اغاض الاحتلال الامريكي فعمد الى قصف الحشد على الحدود لانه ينظر الى محور المقاومة ساحة واحدة.

مؤكدا ان الهيأة التنسيقية للمقاومة العراقية تمثل اليوم رأي ووجود الشهيد قاسم سليماني وقد اخذت على عاتقها الرد على الانتهاكات الامريكية المتكررة. وان ما تركه الشهداء سليماني والمهندس وعماد مغنيه يمثل منهاجاً واضحاً للمقاومة يكفي لسالكيه عقداً من الزمن.

وقال الولائي ايضا منحنا وساطة الزعامات السياسية في الوطن هدنة لثلاث مرات واعطينا الحكومة اكثر من فرصةً للحل الدبلوماسي وتطبيق قرار البرلمان القاضي بجلاء إلقوات الاجنبية، وكنا مستعدين لمنح هدنة رابعة تزامناً مع زيارة الكاظمي لواشنطن بعد تعهدات منه بالاعلان عن البدء بجدولة انسحاب الاحتلال، لكن الاحتلال تعمد خلط الاوراق عبر اعتداءه السافر ليلة امس.

مضيفا في الوقت الذي كانت فيه بغداد تحتضن الرئيس الاردني والمصري، اغارت الطائرات الامريكية على قطعاتنا محلقةً من الاراضي الاردنية والسعودية.

واكد الولائي الى انه ستكون عملية الرد قاسية وعملية الرد على اي رد امرّ واقسى.