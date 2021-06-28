الخارجية تدين قصف مقار الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية

ادانت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، الهجومَ الجويّ الذي طالَ موقعاً للحشد الشعبي على الحدودِ العراقيّةِ السوريّة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان إن "وزارة الخارجيّة تدين الهجومَ الجويّ ليلة أمس والذي طالَ موقعاً على الحدودِ العراقيّةِ السوريّة".

وأضاف، ان "وزارة الخارجية تجَدد رفضها التام أن يكونَ العراقُ طرفاً في أي صراعٍ أو مواجهةٍ لتصفيةِ الحسابات على أراضيه وبما يُعَدُّ إعتداءً وإنتهاكاً للسيادة الوطنيّة وخروجاً صريحاً عن الأعرافِ والمواثيقِ الدوليّة".