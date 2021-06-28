قوات الاحتلال الامريكي الغادرة تستهدف مقرات الحشد الشعبي في القائم فجر اليوم

متابعة / ظاهر العقيلي

افادت انباء من مصادر مؤكدة بقيام قوات الاحتلال الامريكي الغادرة وعبر غارات جوية حربية بقصف عدد من مقرات الحشد الشعبي المقدس ( كتائب سيد الشهداء ) في منطقة القائم على الحدود العراقية السورية .

واكدت المصادر ان تلك الغارات الغادرة للاحتلال الامريكي اسفرت عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى بين صفوف المجاهدين الابطال .

من جانبها بينت تنسيقيات المقاومة ان هنالك بيان موحد سوف يصدر بعد ساعات حول هذه العملية الغادرة .

يذكر ان الغارات الجوية الامريكية لم تكن الاولى على مقرات الحشد الشعبي المقدس بل كانت هنالك عدة اعتداءات خبيثه وجبانة استهدفت ابطالنا الغيارى ومقراتهم في عدد من مناطق البلاد في السابق .

من جانبه اعرب مراقبون عن استغرابهم لصمت حكومة بن مشتت الكاظمي على هذه الاعتداءات الجبانة لقوات الاحتلال الامريكي والتي تشنها بين فترة واخرى ضد الحشد الشعبي المقدس .

وتسائل المراقبون اين ادعياء السيادة وضرورة احترامها عندما يتم قصف السفارة الامريكية في بغداد او قاعدة عين الاسد لماذا لم يسمع لهم صوت يستنكر هذه العمليات اما على رؤوسهم الطير !!