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النزاهة تُوقِفُ هدرَ 10 مليارات دينار في تقاعد الأنبار


أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، إيقاف هدرٍ بالمال العامِّ بلغ أكثر من (10,000,000,000) مليارات دينارٍ في هيئة التقاعد الوطنيَّـة – فرع الأنبار.

دائرة التحقيقات في الهيئة، ذكرت في بيان أنَّ "الفريق الميدانيَّ الخاصَّ بمتابعة الدوائر التابعة لوزارة الماليَّة في المحافظة، الذي قام بالانتقال إلى هيئة التقاعد الوطنيَّة - فرع الأنبار- ملاحظيَّة تقاعد الفلوجة، تمكَّن من ضبط حالات تلاعبٍ وتزويرٍ في (112) معاملةً تقاعديَّـةً مُزوَّرةً في الأنبار."

وأضافت الدائرة إنه، "بعد تدقيق (145) معاملة شهيدٍ ومُصابٍ من حيث قرار اللجنة الفرعيَّة ومُستمسكات المُصابين وصحَّة صدور التقارير الطبيَّة مع الدوائر المعنيَّة، تمَّ إيقاف هدرٍ بالمال العام بمبلغ (10,200,000,000) مليارات دينارٍ كانت ستُصرَفُ كفروقاتٍ ورواتب للمُعاملات المُزوَّرة".

وأوضحت أنه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات، في العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ؛ بغية عرضه على قاضي التحقيق المُختص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة".

وسبق للهيئة أن أعلنت عن إحباط محاولةٍ لتمرير معاملة لصرف مبلغ تعويض وراتب تقاعدي لأحد عناصر "داعش" الإرهابي، وضبط الأوليات الخاصة بالمعاملة، فيما كشفت في منتصف كانون الأول الماضي عن تمكُّنها من إيقاف هدر (9,000,000,000) مليارات دينارٍ من المال العام، وضبط عشرات المعاملات المُزوَّرة في دائرة تقاعد الأنبار خاصة بالشهداء والمصابين، وضبطت في شباط(32) معاملةً تقاعديَّةً مُزوَّرةً، لتوقف هدراً بالمال العامِّ قدره (3,270,000,000) مليارات دينارٍ.

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النزاهة تُوقِفُ هدرَ 10 مليارات دينار في تقاعد الأنبار
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