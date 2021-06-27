الداخلية تعلن حصيلة المعتقلين بتهمة المخدرات خلال ستة أشهر

أعلنت وزارة الداخلية عن حصيلة المعتقلين بتهمة المخدرات خلال ستة أشهر، مؤكدة اعتقال أكثر من 11 ألفاً.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان، إنه "من ١/١/٢٠٢٠ لغاية ٢٠/٦/٢٠٢١ الملقى القبض عليهم بتهمة المخدرات بلغوا ١١٠٦١ منهم ٤٧٥٠ تاجراً و٤٥٦ مروجين و٥٥٥٥ متعاطين".

وأضاف أن "عدد المحكومين بلغ ٥٣٩٠ و٦٤٠١ اوامر قبض"، مشيراً الى أنه "تم ضبط كرستال ٢٠٠ كيلو و٣٧ غراما والحشيشة ٤٠٣ كيلو

والهيروين ١٦ كيلو والافيون ٩ كيلو الكوكاين ١٣٣ غرام".

وتابع أن "المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بلغت الكبتاكون ٧٢٩'٧٦٧ وحبوب المؤثرات العقلية ١٦ مليونا و ١٧٦ و ١٠١".